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Диетолог Дробышева рассказала о последствиях отказа от завтрака

Диетолог Дробышева рассказала о последствиях отказа от завтрака

Нутрициолог и спортивный диетолог Юлия Дробышева заявила в разговоре с «АиФ», что люди, пропускающие завтраки, рискуют превысить норму калорий вечером, что может привести к избыточному весу или диабету второго типа.

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