Диетолог Дробышева рассказала о последствиях отказа от завтрака

Нутрициолог и спортивный диетолог Юлия Дробышева заявила в разговоре с «АиФ», что люди, пропускающие завтраки, рискуют превысить норму калорий вечером, что может привести к избыточному весу или диабету второго типа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии