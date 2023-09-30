Абхазия не надеются на получение международного кода для аэропорта Сухума

Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба в рамках беседы с РИА Новости сделал заявление, в соответствии с которым в республике не рассчитывают на получение международного кода для аэропорта Сухума.
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