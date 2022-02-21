Медвежий угол

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  • валерий двойнишников
    У тебя на лице написано что ты пидор и пьян! Так чего же обижаться на людей нормальных, микола.Откуда появляются...
  • валерий двойнишников
    Машка сопли подотри и не забудь очко подмыть и в перед. На ужин зарабатывать.Откуда появляются...
  • Mike Mike
    На хуй, пидор - на хуй!!!Откуда появляются...

Вот такой вот "самообстрел"

Вот такой вот "самообстрел"

Интенсивность обстрелов вооруженными формированиями Украины территории ЛНР неуклонно растёт20 февраля - 63 обстрела;19 февраля - 49 обстрелов;18 февраля - 31 обстрел;17 февраля - 29 обстреловЗа вчерашний день:в садоводческом кооперативе "ЛАДА" н.

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