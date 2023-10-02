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Тимофей Цзю: «Чарло вышел, чтобы просто выжить. Он был не конкурентоспособен»

«Это был односторонний бой. Я чувствовал, что Чарло вышел туда, чтобы просто выжить. Он много работал в обороне, но был не конкурентоспособен.

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