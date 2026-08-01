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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Кузнецова о варианте с «Трактором» для форварда: «Евгений разговаривал с Савиным, а руководители общались с тренером. Заинтересованность есть»

Шуми Бабаев, агент нападающего Евгения Кузнецова, прокомментировал возможность перехода хоккеиста в « Трактор ».

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