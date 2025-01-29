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Царьград

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Главархив раскрыл редкие материалы о жизни Чехова в Москве к его 165-летию

Главархив раскрыл редкие материалы о жизни Чехова в Москве к его 165-летию

Главное архивное управление подготовило онлайн-выставку, посвящённую 165-летию Антона Чехова. В экспозиции представлены редкие фотографии, документы и материалы о сотрудничестве писателя с Московским Художественным театром.

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