Вашингтон – Токио – Тайбэй: поддержка «независимости» Тайваня способствует росту напряжённости в АТР

США и Тайвань открыто возвращаются к модели времен холодной войны. Встреча Лай Циндэ с бывшим замминистра обороны США Рэндаллом Шрайвером 30 июля — это не протокольный визит, а демонстрация новой военно-политической архитектуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе.