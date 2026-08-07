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Мировое обозрение

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Вашингтон – Токио – Тайбэй: поддержка «независимости» Тайваня способствует росту напряжённости в АТР

Вашингтон – Токио – Тайбэй: поддержка «независимости» Тайваня способствует росту напряжённости в АТР

США и Тайвань открыто возвращаются к модели времен холодной войны. Встреча Лай Циндэ с бывшим замминистра обороны США Рэндаллом Шрайвером 30 июля — это не протокольный визит, а демонстрация новой военно-политической архитектуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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