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Карякин об Исинбаевой: «Я не очень поддерживаю заявления про «человека мира». Все равно у любого «человека мира» есть паспорт и своя родина»

«Я не очень поддерживаю, мягко говоря, все эти заявления про «человека мира». Все равно у любого «человека мира» есть паспорт и своя родина.

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