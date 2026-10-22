Суханова задержали осенью 2022 года при получении 800 тыс. рублей от сотрудников Чемезова. По версии обвинения, он, бывший главред российского Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев требовали у главы госкорпорации 11 млн рублей за удаление негативной публикации о нем и его близких из светского телеграм-канала «Тушите свет».