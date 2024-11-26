Bloomberg: Евросоюз вводит санкции против более чем 45 российских нефтяных танкеров

Обсуждать 15-й пакет санкций против России начнут 27 ноября Евросоюз в рамках 15-го по счету пакета санкций против России собирается ввести ограничения против более чем 45 российских нефтяных танкеров, под санкции также могут попасть свыше 50 физических лиц и порядка 30 организаций, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на документы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии