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Эксперты назвали продукт, который россияне раскупили быстрее всего в сентябре

Эксперты назвали продукт, который россияне раскупили быстрее всего в сентябре

В сентябре 2022 года россияне быстрее всего раскупили на различных маркетплейсах кофе. Согласно данным аналитики платформы для ведения бизнеса на маркетплейсах MarketGuru, спрос был настолько велик, что продавцы не успевали вовремя подвести товар.

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