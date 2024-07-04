Когда нужен семейный психолог Основой здоровых детско-родительских отношений или отношений в паре является правильно налаженная коммуникация, при помощи которой люди не просто живут в решении бытовых вопросов, а имеют желание понимать друг друга и принимать чужие изменения.
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