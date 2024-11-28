The Lancet: новая инъекция предотвращает приступы астмы эффективнее таблеток

Ученые из лондонских Больниц Гая и Святого Томаса, а также Оксфордского университета создали новое антитело, которое эффективно защищает от приступов астмы и обострения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
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