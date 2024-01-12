Проект «Мой выбор – мое будущее» охватил две тысячи кузбасских семей

Региональный инновационный проект «Мой выбор — мое будущее» направлен на поддержку детей. С его помощью за два года в Кузбассе создана новая эффективная система социального сопровождения семей с низким уровнем доходов.
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