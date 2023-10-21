Рэпер Гуф развелся со второй женой Юлией Королевой и выпустил песню

В июле Юлия подала на развод, но вскоре передумала и попросила время для примирения сторон. Фото: therealguf / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Репер Гуф , он же Алексей Долматов, официально развелся со своей женой Юлией, говорится на сайте Мирового судьи Можайского района Москвы.