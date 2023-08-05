Друг Реджеп решил воткнуть ятаган в спину Макрону, поддержав военный переворот в Нигере.Прекращение поставок урана из Нигера во Францию можно считать возмездием за многие годы несправедливости со стороны Парижа к африканцам.
Воздаяние за годы жестокости
Комментарии
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Андрей
Эрдоган знает , что в Африке много мусульман.
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14 час.
Сергей Нововожилов
Франция обосралась, как и раньше, во время второй мировой? Воевали простые французы и не только, а правительство в англии сидело.
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8 час.
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