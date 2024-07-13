НЕСТРАШНЫЕ РУССКИЕ

К сожалению, все так и есть. Нет политической воли. Все это нам выходит боком. Хватит быть добренькими! Нас никто не жалеет, все направлено на глобальное уничтожение русских. Дожалеемся, рисуя очередные смешные красные линии. Путин, проснись!

леонид рыбаков

Добрые и несчастные израильтяне с прибором на всех ложат и все делают как хотят и как им надо а что кто то гибнет это не их проблема им надо свои территории захватить и освободить . И весь мир молчит (выступают единицы) И добренкими они не выглядят умеют крокодиловы слезы лить .А у нас доброта на костях русских