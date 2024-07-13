Театр абсурда
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Театр абсурда

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    Добрые и несчастные израильтяне с прибором на всех ложат и все делают как хотят и как им надо а что кто то гибнет это...НЕСТРАШНЫЕ РУССКИЕ

НЕСТРАШНЫЕ РУССКИЕ

НЕСТРАШНЫЕ РУССКИЕ

Еще в 2022 году в Херсоне, наблюдая за совершенно ох»»им поведением ждунов мы с Ромой пришли к одному и тому же выводу: они нас не боятся.

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Комментарии
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Т
Тамара
Врагом.
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7 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
К сожалению, все так и есть. Нет политической воли. Все это нам выходит боком. Хватит быть добренькими! Нас никто не жалеет, все направлено на глобальное уничтожение русских. Дожалеемся, рисуя очередные смешные красные линии. Путин, проснись!
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7 час.
леонид рыбаков
Добрые и несчастные израильтяне с прибором на всех ложат и все делают как хотят и как им надо а что кто то гибнет это не их проблема им надо свои территории захватить и освободить . И весь мир молчит (выступают единицы) И добренкими они не выглядят умеют крокодиловы слезы лить .А у нас доброта на костях русских
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6 час.

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