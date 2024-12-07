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Марочко сообщил о мощном продвижении русских войск в Часовом Яре

Марочко сообщил о мощном продвижении русских войск в Часовом Яре

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о продвижении российских войск в Часовом Яре. Силы России укрепили позиции возле стадиона «Авангард» и микрорайона Северный Новый, выбив подразделения ВСУ из центральной части населенного пункта.

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