ВСУ совершили ночную атаку на Таганрог

Таганрог ночью подвергся нападению со стороны украинского противника. Всушники устроили ракетный обстрел мирного города, в результате которого был поврежден промышленный объект, а также уничтожены 14 автомобилей, расположенных на стоянке.
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