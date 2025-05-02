Чёртова дюжина от Лаврова: так себе новости для Украины. В своём интервью американскому телеканалу CBS глава МИД расставил все точки над і в том, что касается отношений России и США и условий завершения украинского конфликта.
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