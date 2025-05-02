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Царьград

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Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Держу кулаки за ребят👍👍👍Удачи и Победы родные❤️🙏Вернитесь ВСЕ живыми и здоровыми👊🙏🙏🙏"Откровенно тяжел...
  • Амара Карпова
    Цыплят считают по осени💯💯💯Два мощнейших уда...
  • Evgenija Palette
    Так они публикуют каждый свой шаг в сети, чтобы люди думали, что они не спят, не едят, а только о благополучии серых ..."Секретная армия"...

Чёртова дюжина от Лаврова: Так себе новости для Украины

Чёртова дюжина от Лаврова: Так себе новости для Украины

Чёртова дюжина от Лаврова: так себе новости для Украины. В своём интервью американскому телеканалу CBS глава МИД расставил все точки над і в том, что касается отношений России и США и условий завершения украинского конфликта.

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