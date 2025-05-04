Алаудинов рассказал о жестокости воюющих на стороне ВСУ наемников

Геннадий Бережнов

Наемники целенаправленно убивали гражданских, не делая различий между женщинами, детьми и стариками. Но нет почему то приказа в войсках не брать их в плен! Это бы многих отрезвило. В ВОВ так и было, там злобствовали мадьяры. Слышал рассказывали кто был в оккупации на Украине их боялись больше немцев. Нет у нас справедливой жёсткости и необходимого возмездия!