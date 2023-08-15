ЭНЕРГИЯ ДНЯ 16 августа 2023 года

Юрий Ильинов

«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об усилении акцента на производстве новейших боевых самолетов Су-57. Вслед за этим отставной генерал авиации Владимир Попов сообщил, что к концу 2024 года в ВКС поступит 60 Су-57. По его словам, эти машины должны обеспечить два полка и, следовательно, всего четыре эскадрильи. На эти заявления обратили внимание в польской прессе, дав свою оценку по развертыванию выпуска новейших истребителей в России. То есть? в ближайшие 17 месяцев будет построено 60 самолетов [Су-57]. Это было бы значительным ускорением производства, даже с точки зрения планов, согласно которым Россия должна была получить 76 машин к 2028 году. Даже если бы такое ускорение было возможно, это, вероятно, означало бы остановку выпуска всех других истребителей - отмечается в издании Defence24. Как указывает автор, при этом еще не завершена доводка Су-57 до продвинутой версии с новым двигателем, то есть 60 новых машин будут поставлены ВКС в базовой комплектации. В связи с этим он задается вопросом, почему не логичнее было построить больше машин поколения 4+. Россия принимает во внимание затяжной характер войны и то, что на вооружении ВСУ, наконец, появятся F-16 и, возможно, другие самолеты поколения 4/4+ (F/A-18C/D, Mirage 2000, Gripen) - пишет автор. С его слов, в этих условиях нерационально оснащать свою авиацию машинами поколения 4+, которые будут равны по своим боевым возможностям своим западным аналогам. В них [самолеты поколения 4/4+] нет смысла инвестировать. Су-57 – это вложения в будущее - делается вывод в польской прессе.