Энергия дня шестнадцатого августа две тысячи двадцать третьего года = 793 = Бросай цветок Любви в Храм человека, а не критикуй, каков, на твой вкус, этот Храм = Ваш контакт с Тонким Миром без посредников облегчит ваш Духовный Путь = "Вреден комфорт, вредны удобства, потому что плоть вытесняет Дух" = Вы храбры, когда преодолеваете свои страхи и помогаете преодолеть их другим =Главное, живите с сознанием Единства: своего Единства со всеми людьми и всем Сущим= Главное, надо идти каждое мгновение земной Жизни, неся Вечность всем делам и людям=Грязь тоже любит блестеть.
ЭНЕРГИЯ ДНЯ 16 августа 2023 года
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Юрий Ильинов
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об усилении акцента на производстве новейших боевых самолетов Су-57. Вслед за этим отставной генерал авиации Владимир Попов сообщил, что к концу 2024 года в ВКС поступит 60 Су-57. По его словам, эти машины должны обеспечить два полка и, следовательно, всего четыре эскадрильи. На эти заявления обратили внимание в польской прессе, дав свою оценку по развертыванию выпуска новейших истребителей в России. То есть? в ближайшие 17 месяцев будет построено 60 самолетов [Су-57]. Это было бы значительным ускорением производства, даже с точки зрения планов, согласно которым Россия должна была получить 76 машин к 2028 году. Даже если бы такое ускорение было возможно, это, вероятно, означало бы остановку выпуска всех других истребителей - отмечается в издании Defence24. Как указывает автор, при этом еще не завершена доводка Су-57 до продвинутой версии с новым двигателем, то есть 60 новых машин будут поставлены ВКС в базовой комплектации. В связи с этим он задается вопросом, почему не логичнее было построить больше машин поколения 4+. Россия принимает во внимание затяжной характер войны и то, что на вооружении ВСУ, наконец, появятся F-16 и, возможно, другие самолеты поколения 4/4+ (F/A-18C/D, Mirage 2000, Gripen) - пишет автор. С его слов, в этих условиях нерационально оснащать свою авиацию машинами поколения 4+, которые будут равны по своим боевым возможностям своим западным аналогам. В них [самолеты поколения 4/4+] нет смысла инвестировать. Су-57 – это вложения в будущее - делается вывод в польской прессе.
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10 час.
A
Antanas
Живи и люби теперь.👍👍👍👍👍.
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6 час.
Ирина Карамышева
Самое главное повышать частоту вибраций энергией Любви и Света Бога...
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5 час.
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