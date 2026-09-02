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«Кросс нации» пройдет в 72 муниципалитетах Свердловской области

«Кросс нации» пройдет в 72 муниципалитетах Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября, ФедералПресс. С 21 по 26 сентября в Свердловской области пройдут масштабные спортивные мероприятия, приуроченные к «Кроссу нации».

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