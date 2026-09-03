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Вилла у Адриатического моря: где живёт сын Валентины Матвиенко и почему этот дом оказался в центре внимания

Вилла у Адриатического моря: где живёт сын Валентины Матвиенко и почему этот дом оказался в центре внимания

Пезаро — небольшой итальянский город на побережье Адриатического моря. Здесь нет привычной суеты Рима или Милана: море, холмы, старинные виллы и спокойная курортная жизнь.

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