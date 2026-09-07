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За рулем

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Стало известно, как будет называться обновленный УАЗ Патриот

Стало известно, как будет называться обновленный УАЗ Патриот

УАЗ получил ОТТС (одобрение типа транспортного средства) на обновленный Патриот X (именно так будет называться модель) с бензиновым двигателем и шестиступенчатой механической коробкой передач.

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