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Свищев поддержал письмо легкоатлетов в ООН и МОК

Свищев поддержал письмо легкоатлетов в ООН и МОК

Первый зампред Комитета ГД по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) поддержал обращение российских легкоатлетов в ООН, МОК и World Athletics.

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