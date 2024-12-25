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Новости Тамбова

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Мичуринские власти вместе с концессионером заплатят за загрязнение почвы

Мичуринские власти вместе с концессионером заплатят за загрязнение почвы

Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил требования Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора к администрации Мичуринского муниципального округа и ООО «Исток» о возмещении в солидарном порядке вреда, причиненного почвам.

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