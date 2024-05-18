Сенатор Пушков: в ЕС запретили ряд СМИ РФ, поскольку ВСУ проигрывают на поле боя

В ЕС приняли решение запретить ряд российских медиа, в том числе РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету", поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) проигрывают на поле боя, а в Европе растет скептицизм по отношению к поддержке Украины.
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