Сенатор Пушков: в ЕС запретили ряд СМИ РФ, поскольку ВСУ проигрывают на поле боя

В ЕС приняли решение запретить ряд российских медиа, в том числе РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету", поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) проигрывают на поле боя, а в Европе растет скептицизм по отношению к поддержке Украины.