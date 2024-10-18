Тест-драйв Lada Aura: что это за автомобиль

Мечта сбывается на наших глазах! Мечта большинства россиян – пересадить чиновников с немецких лимузинов на автомобили отечественного производства, о которых власти периодически отзывают на протяжении последних нескольких десятилетий.
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