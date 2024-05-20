Минобороны: под Белгородом уничтожены два беспилотника ВСУ и один снаряд "Ольха"

Российские военные утром 20 мая уничтожили над Белгородской областью два беспилотных летательных аппарата и один реактивный снаряд, выпущенный из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха", которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атаки на приграничный регион.
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