Украина получит деньги на разминирование территории

Швейцария выделит Украине более 100 миллионов евро на разминирование. «Мы приняли решение о дополнительном пакете на 100 миллионов швейцарских франков» — сообщил швейцарский лидер Ален Берсе на конференции в Киеве 25 ноября, передает РИА Новости.