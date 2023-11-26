Украина получит деньги на разминирование территории

Швейцария выделит Украине более 100 миллионов евро на разминирование. «Мы приняли решение о дополнительном пакете на 100 миллионов швейцарских франков» — сообщил швейцарский лидер Ален Берсе на конференции в Киеве 25 ноября, передает РИА Новости.
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