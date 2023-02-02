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На европейский рынок выходит конкурент BMW iX: раскрыты комплектации и цены кроссовера Mercedes EQE 2023

На европейский рынок выходит конкурент BMW iX: раскрыты комплектации и цены кроссовера Mercedes EQE 2023

Кроссовер Mercedes EQE – электрический аналог стандартного GLE получил цены. Один из самых ожидаемых электрокроссоверов в Европе — Mercedes EQE 2023 предлагается к покупке в Испании по цене в 6,9-7,3 млн в рублевом эквиваленте по актуальному курсу.

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