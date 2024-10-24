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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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❗️3 ноября в 10:00 в спортивном зале РДК "Победа" состоится турнир по волейболу

❗️3 ноября в 10:00 в спортивном зале РДК "Победа" состоится турнир по волейболу среди смешанных команд, посвящённый Дню народного единства.

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