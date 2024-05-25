ГНС представляет налоговый календарь налогоплательщика на май

Как сообщили в Государственной налоговой службе, последний срок подачи налоговых деклараций за апрель, а также срок уплаты налогов, сборов, взносов на обязательное медицинское страхование и взносов на социальное обеспечение - 27 мая 2024 года.
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