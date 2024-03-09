МХТ им. Чехова в Международный день театра проведет вечер «Последние дни (Пушкин)»

В Международный день театра, 27 марта, в рамках акции «Ночь театров» на Новой сцене МХТ им. Чехова состоится вечер «Последние дни (Пушкин)» из цикла «Память места», посвященного истории и традициям Художественного театра, сообщает Телеграм-канал театра.