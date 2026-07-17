Не выпалывайте, а собирайте: эксперт назвала съедобные сорняки для дачного стола

Одуванчик, крапива и лопух — не сорняки, а еда: советы по сбору и приготовлению.Многие растения, которые дачники привыкли считать сорняками, на самом деле съедобны и могут стать оригинальным дополнением к столу.
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