Власти РФ задумались об отмене пошлин на импорт говядины и свинины

Соответствующую инициативу обсуждают Минэкономразвития и Минсельхоз.фото: pixabay.com Минэкономразвития и Минсельхоз обсуждают возможность отмены пошлины на импорт замороженной свинины и говядины в Россию в целях стабилизации цен на мясо в стране.