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Власти РФ задумались об отмене пошлин на импорт говядины и свинины

Власти РФ задумались об отмене пошлин на импорт говядины и свинины

Соответствующую инициативу обсуждают Минэкономразвития и Минсельхоз.фото: pixabay.com Минэкономразвития и Минсельхоз обсуждают возможность отмены пошлины на импорт замороженной свинины и говядины в Россию в целях стабилизации цен на мясо в стране.

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