Из Парижа - в Бозжыру: турист сделал предложение возлюбленной в Мангистау

Бозжыра стала местом особенного события для пары, приехавшей из Парижа. Молодой человек решил сделать предложение своей возлюбленной на фоне одного из самых узнаваемых природных пейзажей Мангистау, передает inAktau.
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