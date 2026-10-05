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Из Парижа - в Бозжыру: турист сделал предложение возлюбленной в Мангистау

Из Парижа - в Бозжыру: турист сделал предложение возлюбленной в Мангистау

Бозжыра стала местом особенного события для пары, приехавшей из Парижа. Молодой человек решил сделать предложение своей возлюбленной на фоне одного из самых узнаваемых природных пейзажей Мангистау, передает inAktau.

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