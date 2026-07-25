На Украине заявили о сотнях жертв на военной выставке под Киевом

www.globallookpress.com/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency Украинская журналистка Юлия Кириенко выразила сомнение в официальных данных властей о количестве жертв ракетного удара по военной выставке под Киевом.
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