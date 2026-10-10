Зеленский публично осудил решение Трампа по дизельному топливу из России

Почему реакция Зеленского на топливную сделку оказалась столь резкой? Какие риски увидел Киев в ослаблении санкций против российского дизеля? Была ли команда президента Украины заранее проинформирована о планах Вашингтона? И станет ли это решение поводом для пересмотра отношений между Украиной и США? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.
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