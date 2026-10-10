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Говорит Европа ⚡

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Зеленский публично осудил решение Трампа по дизельному топливу из России

Зеленский публично осудил решение Трампа по дизельному топливу из России

Почему реакция Зеленского на топливную сделку оказалась столь резкой? Какие риски увидел Киев в ослаблении санкций против российского дизеля? Была ли команда президента Украины заранее проинформирована о планах Вашингтона? И станет ли это решение поводом для пересмотра отношений между Украиной и США? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.

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