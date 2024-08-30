Индонезийско-Африканский форум посетят представители 22 стран

Представители 22 стран примут участие в предстоящем Индонезийско-Африканском парламентском форуме (IAPF), 31 августа приводит слова заявления комитета по межпарламентскому сотрудничеству (BKSAP) Палаты представителей Индонезии (DPR RI) агентство ANTARA.
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