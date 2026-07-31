Сэндвич-панели или профнастил — что лучше для обшивки цеха

В промышленном строительстве обшивка стен и кровли цехов играет ключевую роль: от её правильного выбора зависят не только скорость строительства, но и эксплуатационные характеристики здания, а также его экономическая эффективность.
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