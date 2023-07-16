Если первый день саммита был примечательным, то второй день был просто шикарным. Зеленского опускали все, кто только мог, от западных таблоидов до простых ютуберов.
Зеленскому сейчас не позавидуешь
Комментарии
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АД
Александр Даценко
Суслик!
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15 час.
Леонид Руси
Зато он отомстил бандерлогам за Бабий яр. И заработал более 100 млд. зелёных. Зеля, что, не знал какой будет итог? Знал и всё равно играл...
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13 час.
Сергей Дмитриев
...Мне понравился ряд на мове: министерка, экспертка, отвёртка. Мову только на эстраду, как у Тарапуньки со Штепселем. Им Хо.
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7 час.
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