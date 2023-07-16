Медвежий угол

37 899 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Горшков
    Я всю жизнь в милиции проработал - на уголовников насмотрелся...Может - мой взгляд и субъективен,но доверять таким я ...Осуждённые просят...
  • Алексей Горшков
    Осуждённые просят...
  • Татьяна Романова
    Дурак ты, и не лечишься. А еще провокатор и мерзавец.Осуждённые просят...

Зеленскому сейчас не позавидуешь

Зеленскому сейчас не позавидуешь

Если первый день саммита был примечательным, то второй день был просто шикарным. Зеленского опускали все, кто только мог, от западных таблоидов до простых ютуберов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АД
Александр Даценко
Суслик!
Ответить
15 час.
Леонид Руси
Зато он отомстил бандерлогам за Бабий яр. И заработал более 100 млд. зелёных. Зеля, что, не знал какой будет итог? Знал и всё равно играл...
Ответить
13 час.
Сергей Дмитриев
...Мне понравился ряд на мове: министерка, экспертка, отвёртка.  Мову только на эстраду, как у Тарапуньки со Штепселем. Им Хо.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх