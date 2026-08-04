⚡️Двое россиян по заданию Киева планировали теракт против руководителя одного из исторических регионов, когда тот находился в Крыму ЦОС ФСБ.
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⚡️Двое россиян по заданию Киева планировали теракт против руководителя одного из исторических регионов, когда тот находился в Крыму ЦОС ФСБ.