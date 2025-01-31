В Минпросвещения призвали вернуть школьные дискотеки для романтики

В министерстве просвещения предложили возобновить школьные дискотеки и создать места для свиданий детей: это, по мнению чиновницы Натальи Агре, будет способствовать развитию романтических отношений у школьников и в дальнейшем — появлению желания создать семью и родить детей.
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