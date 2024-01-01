Куриный бульон с жареными клецками

Легкий, но при этом сытный суп, а все за счет кусочков теста! Обжаривать клецки необязательно — их можно сразу добавить в бульон, но в таком случае блюдо придется поварить еще некоторое время, чтобы тесто полностью приготовилось.
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