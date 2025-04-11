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Царьград

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Эстония увеличит оборонный бюджет до 5% ВВП к 2026 году

Эстония увеличит оборонный бюджет до 5% ВВП к 2026 году

Президент Эстонии Алар Карис призвал крупные европейские страны увеличить оборонные расходы. Правительство Эстонии планирует поднять свой оборонный бюджет до 5% от ВВП к 2026 году.

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