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Российская ПВО отразила атаку украинских беспилотников на шесть российских регионов

Российская ПВО отразила атаку украинских беспилотников на шесть российских регионов

Украинские вооруженные формирования снова попытались атаковать российские регионы с помощью беспилотников, зенитные комплексы и системы РЭБ работали в шести областях, сбив в общей сложности двадцать БПЛА самолетного типа.

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