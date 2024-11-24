Карта UnionPay «Газпромбанка» прекратила работу в некоторых странах

Это случилось после того, как США 21 ноября ввели новые антироссийские санкции, в перечень которых, вместе с рядом юридических и физических лиц, попал и «Газпромбанк» - ранее он не попадал под западные рестрикции.
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