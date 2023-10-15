ТАМ – первый постсоветский журнал по интересам

Вот он, этот самый диплом Всесоюзного конкурса, с которого, по сути дела, и началось мое увлечение моделированием бронетанковой техники «…Мне за державу обидно!»Таможенник Верещагин «Белое солнце пустыни»Воспоминания о минувших временах.